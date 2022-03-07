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Причина — неблагоприятные погодные условия (ограниченная видимость, порывистый ветер, метель) и проведение работ инженерной техникой по расчистке проезжей части.
Введено временное ограничение движения с 10 по 37 км автодороги Урал - Муханово
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В Самаре на автодороге ограничено движение транспорта

7 марта 2022 10:03
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В Самаре на автодороге ограничено движение транспорта

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области информирует о том, что 6 марта 2022 года в 23:00 часа на территории региона было введено временное ограничение движения для транспортных средств с 10 по 37 км автомобильной дороги регионального значения Урал - Муханово.
Причина — наступление неблагоприятных погодных условий (ограниченная видимость, порывистый ветер, метель) и проведение работ инженерной техникой по расчистке проезжей части.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 12:00 часов 7 марта 2022 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).

Региональная Госавтоинспекции призывает автомобилистов соблюдать правила вождения. Необходимо не превышать скорость, оценивать метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров. Пешеходам необходимо переходить дорогу только в установленных местах. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов на одежде.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:
- 8-(846)-333-58-01 - УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области;
- 8-(846)-288-22-22 - дежурная часть ГУ МВД России по Самарской области;
- 112 – единая дежурно-диспетчерская служба.
УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

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