В Самаре молодая автомобилистка врезалась в барьер, машина перевернулась

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1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 03:15 в Самаре. Девушка 1994 года рождения, двигалась на легковом автомобиле по Волжскому шоссе со стороны ул. Демократической в направлении ул. Крайней. В пути следования, она не выбрала скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустила наезд на препятствие в виде разделительного барьера, с последующим наездом на световую опору и опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП ее госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает облМВД.