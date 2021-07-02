Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим
В Самаре продолжает действовать особый противопожарный режим
Утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения
Утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения
Шесть новых школ планируют построить в Самаре до 2025 года
Шесть новых школ планируют построить в Самаре до 2025 года
Самарцы против застройки 8 участков в Ленинском районе
В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв
В Самаре молодая автомобилистка врезалась в барьер, машина перевернулась
В Самаре молодая автомобилистка врезалась в барьер, машина перевернулась
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ об обязательных условиях для надежного прохождения зимы
«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ об обязательных условиях для надежного прохождения зимы
Выпускники тольяттинских колледжей получили дипломы по завершении государственной итоговой аттестации-2021
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.91
0.19
EUR 86.41
-0.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре молодая автомобилистка врезалась в барьер, машина перевернулась

2 июля 2021 12:37
92
В Самаре молодая автомобилистка врезалась в барьер, машина перевернулась

1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 03:15 в Самаре. Девушка 1994 года рождения, двигалась на легковом автомобиле по Волжскому шоссе со стороны ул. Демократической в направлении ул. Крайней. В пути следования, она не выбрала скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, вследствие чего допустила наезд на препятствие в виде разделительного барьера, с последующим наездом на световую опору и опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП ее госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает облМВД.

Теги: ДТП пострадавшие

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области водитель объезжал дикое животное и врезался в ограждение
27 июня 2021, 13:25
В Самарской области водитель объезжал дикое животное и врезался в ограждение
Пострадали три человека. Происшествия
884
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
24 июня 2021, 13:58
В Новокуйбышевске легковушка сбила велосипедиста
Дорожная авария произошла на перекрестке. Происшествия
601
Две девочки пострадали в ДТП в Сызранском районе
23 июня 2021, 12:59
Две девочки пострадали в ДТП в Сызранском районе
Водитель легковушки, где они ехали, врезался в грузовик. Происшествия
536
В центре внимания
В Самарской области стартовала уборочная
2 июля 2021  11:49
В Самарской области стартовала уборочная
100
Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик
2 июля 2021  09:22
Платформа имени Валерия Грушина приобрела новый облик
139
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов».
1 июля 2021  21:07
«Крылья Советов» намерены закрепиться в десятке турнирной таблицы Премьер-лиги
407
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
1 июля 2021  12:29
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
548
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
1 июля 2021  12:13
Готовность к приёму пациентов нового COVID-госпиталя в Самаре проверил Дмитрий Азаров
536
Весь список