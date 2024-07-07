В России ожидается аномальная жара

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Аномально высокие температуры вновь ожидаются в ряде российских регионов на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с РИА Новости он пообещал жителям страны новые погодные рекорды.

«В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40-42 градуса, в Краснодарском каре — 39-41. Очень жаркая погода на юге Дальнего Востока — в Бурятии — 37, в Забайкалье — 39-41 градус, на юге Амурской области — 35-36, в Иркутской области, на западе Якутии — 32-37 градусов», — рассказал он.

Как указал Вильфанд, вместе с аномально высокими температурами в Ростовскую область и Ставропольский край придут сильный дождь, гроза и ветер до 23-25 метров в секунду.

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. В эти дни ожидается до плюс 33-38, пишет Лента.