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В Новокуйбышевске внезапно сломавшийся автомобиль мог парализовать движение на одной из главных улиц города

25 ноября 2023 13:21
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В Новокуйбышевске внезапно сломавшийся автомобиль мог парализовать движение на одной из главных улиц города

Сотрудники Госавтоинспекции г. Новокуйбышевска при патрулировании обратили внимание на начинающуюся заторовую ситуацию. Включив световую и звуковую сигнализацию, инспекторы аккуратно объехали стоящие автомобили и увидели, что причиной «пробки» стал автомобиль Renault с включённой аварийной сигнализацией, который находился на перекрёстке улиц Энергетиков и Промышленности. Местный житель пояснил сотрудникам полиции, что у него неожиданно на дороге заглохла машина, и он уже вызвал аварийную службу. Самостоятельно убрать автомобиль, мешающий движению он не смог, пытался попросить о помощи проезжающих водителей, но не встретил понимания местных жителей.

Инспекторы вручную переместили транспортное средство на обочину и, убедившись, что водитель самостоятельно сможет дождаться аварийную службу, продолжили движение по маршруту.  

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную жизненную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/

Теги: БДД

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