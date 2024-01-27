В Богатовском районе на пожаре погиб подросток

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27 января 2024 года, в жилом частном доме, расположенном в посёлке Алексеевка в Богатовском районе Самарской области, произошел пожар. По предварительным данным, в результате пожара погиб 16-летний подросток.

В настоящее время по данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия. Предварительная причина пожара: неисправность проводки электрообогревателя. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК.