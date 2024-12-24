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Судебные приставы Тольятти обязали предпринимателя снести незаконный павильон

24 декабря 2024 11:32
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Судебные приставы Тольятти обязали предпринимателя снести незаконный павильон

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти проконтролировали снос самовольно возведенного торгового павильона. Индивидуальный предприниматель  осуществлял деятельность в отсутствие договора аренды. 

Постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города и эксплуатировалась в отсутствие договора аренды. На основании искового заявления, поступившего от администрации города, суд вынес решение о демонтаже продуктового павильона площадью 18 кв.м.

Владелица павильона освобождать земельный участок не собиралась. Судебный пристав Центрального района г. Тольятти возбудил исполнительное производство и уведомил должницу, что в случае неисполнения решения суда в отношении нее могут быть применены меры принудительного характера.

Так как срок для добровольного исполнения решения суда был проигнорирован, сотрудник Службы ограничил должницу в праве выезда за пределы Российской Федерации, а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Меры принудительного характера дали понять предпринимательнице, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может обернуться составлением протокола об административном правонарушении. Должница освободила земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатила исполнительский сбор.

 

Теги: Судебные приставы

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