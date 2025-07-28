Спасатели принимали участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара на проспекте Кирова, 34

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28 июля в 15.50 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области принимали участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара в Промышленном районе Самары.

На проспекте Кирова, 34 огонь охватил двухэтажное здание кафе на площади 150 квадратных метров.

Спасатели проводили разбор завалов и проливку очагов горения.

В 17.50 работы по тушению пожара и разбору завалов были окончены. Все работы проводились совместно с подразделениями МЧС России, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО