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Спасатели принимали участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара на проспекте Кирова, 34

28 июля 2025 20:11
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Спасатели проводили разбор завалов и проливку очагов горения.

28 июля в 15.50 спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области принимали участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара в Промышленном районе Самары.

На проспекте Кирова, 34 огонь охватил двухэтажное здание кафе на площади 150 квадратных метров.

Спасатели проводили разбор завалов и проливку очагов горения.

В 17.50 работы по тушению пожара и разбору завалов были окончены. Все работы проводились совместно с подразделениями МЧС России, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: Пожар Самара

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