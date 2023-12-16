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Школьник из Тольятти вернулся к занятиям после вмешательства судебных приставов

16 декабря 2023 10:37
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Школьник из Тольятти вернулся к занятиям после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы Самарской области не только добиваются реализации прав детей на получение алиментов, лекарственных средств и положенных квартирах, но и решают такие сложные задачи, как вернуть ребенка в школу.

На исполнении в отделении судебных приставов г. Тольятти на исполнение поступил исполнительный лист об обязании матери несовершеннолетнего ребенка осуществлять контроль за его посещаемостью и за выполнением им домашних заданий. На протяжении учебного года судебные приставы вели работу по исполнительному производству. Объясняли  с женщиной и ее сыну о необходимости посещения занятий и важности получения образования. Следили за успеваемостью мальчика, а также применяли к должнице меры принудительного воздействия.

В результате проведенной судебными приставами работы ребенок всё-таки вернулся к учебе и благополучно получил аттестат.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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