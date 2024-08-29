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Самарский облсуд признал законным возбуждение дела об отчуждении 165 га лесопарка

29 августа 2024 11:49
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Самарский облсуд признал законным возбуждение дела об отчуждении 165 га лесопарка

Проблемная история приватизации так называемого парка имени 60-летия Советской власти в Кировском районе давно стала поводом для множества тяжб и скандалов.

Весной 2024 года областная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере по факту незаконного отчуждения 165 гектаров городских лесов за больницей имени Середавина, где когда-то планировалось разместить парк имени 60-летия Советской власти. Споры за эту землю начались еще в 90-е и никак не закончатся, пишет Обоз.инфо.

Одним из первых операторов площадки стала Ассоциация содействия социальным программам общества (АССПО), связанная с экс-депутатом городской думы Михаилом Анисимовым. После реорганизации Ассоциация распродала территорию лесопарка третьим лицам, причем часть территории выкупила фирма «Лагуна». Начались бесконечные тяжбы и попытки хоть как-то приспособить проблемную землю под жилую застройку.

Недавно прокуратура провела проверку и нашла нарушения в порядке приватизации земель лесопарка кадастровой стоимостью более 400 млн рублей. Так появилось уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Параллельно велась работа по истребованию земель из незаконного владения.

Уголовное дело о мошенничестве находится в производстве отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ УМВД России по городу Самаре. Адвокаты «Лагуны» в апреле 2024 года пытались обжаловать в суде постановление о возбуждении уголовного дела, но проиграли.

Как сообщает пресс-служба Самарского областного суда, «не согласившись с судебным актом, представитель ООО «Лагуна» обжаловал его в апелляционном порядке и просил постановление о возбуждении уголовного дела признать незаконным, обязать руководителя следственного органа его отменить».и

27 августа 2024 года Самарский областной суд рассмотрел эту апелляционную жалобу. Выводы таковы: порядок вынесения постановления о возбуждении уголовного дела соблюден, следователь обладал необходимыми полномочиями, имеются повод и основание к возбуждению уголовного дела.

В итоге суд вышестоящей инстанции не нашел оснований для удовлетворения доводов апелляционной жалобы и признания постановления о возбуждении уголовного дела незаконным. Самарский областной согласился с выводами суда первой инстанции, оставив обжалуемое постановление суда первой инстанции без изменения.

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