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Сайт Роскосмоса вновь подвергся массированной DDoS-атаке, которая ведется с различных IP-адресов. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации, отметив, что сайт на данный момент недоступен.

«Массированная DDoS-атака с различных IP-адресов проводится на сайт Роскосмоса. В настоящее время он не доступен для посещения», - заявили в пресс-службе корпорации.

Как писал сайт kp.ru, международная группа хакеров Anonymous объявила кибервойну против российского правительства. Позже, 26 февраля, Минцифры России заявило о беспрецедентной кибератаке на портал Госуслуг, отметив, что пользователи могут столкнуться с кратковременной блокировкой доступа к сервисам портала. В РЖД заявили о регулярных DDos-атаках на сайт компании, также предупредив о возможных сбоях в работе, сообщает КП.