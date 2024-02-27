На трассе Самара-Оренбург загорелся автомобиль

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Нефтегорские пожарные-спасатели оперативно прибыли на место происшествия.



26 февраля в 10 часов 32 минуты на пульт связи пожарно-спасательной части № 105 пожарно-спасательного отряда № 36 муниципального района Нефтегорский государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 68 км автодороги «Самара-Оренбург» произошло возгорание автомобиля. Незамедлительно к месту аварии выехало пожарно-спасательное подразделение в количестве четырех человек и одной единицы пожарной техники, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание автомобиля ГАЗель во время движения.

На момент прибытия горели моторный отсек и кабина водителя. К счастью, водитель автомобиля не пострадал. Пожарные спасатели оперативно потушили автомобиль. В 10 часов 47 минут была объявлена локализация пожара, в 10 часов 51 минута – его ликвидация.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"