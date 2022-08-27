200 часов обязательных работ проведет житель Самарской области за пьянство за рулем

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Кошкинский районный суд признал 32-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

В селе Рахмановка Самарской области, во время проведения профилактического рейда сотрудники дорожно-патрульной службы заметили, мотоблок марки «Варяг» модели МК-702 в сборе с прицепом. Сотрудники полиции остановили транспортное средство, которым управлял местный житель, выявили у него признаки алкогольного опьянения, отстранили от управления и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Водитель отказался выполнять законные требования сотрудников органов внутренних дел. Транспортное средство госавтоинспекторы поместили на специализированную стоянку, а нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе оформления административного материала сотрудники полиции установили, что в феврале 2022 года постановлением мирового судьи судебного участка Кошкинского судебного района он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Теперь ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей губернии проявлять нетерпимость к нетрезвому вождению и сообщать о водителях, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. Обо всех фактах нарушений ПДД можно сообщить по телефону (846) 333 58 01 (областная Госавтоинспекция).

Сотрудники ГИБДД всегда открыты к сотрудничеству и готовы принять оперативные меры реагирования на сообщения о нетрезвых водителях.