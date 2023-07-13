Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями Ирана

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В среду, 12 июля 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с группой представителей посольства Исламской Республики Иран в РФ во главе с первым советником посольства Каземом Мохаммади.

Со стороны Самарской области в переговорах также приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр транспорта Иван Пивкин, руководитель департамента внешних связей Вера Щербачёва. На встрече, которая была организована в режиме видеоконференцсвязи, обсудили перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных связей между регионом и Республикой.

Иран является одним из ключевых партнеров России. Развитию отношений между странами уделяет особое внимание Президент РФ Владимир Путин. Глава нашего государства и Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее выступили за реализацию взаимовыгодных проектов в различных сферах. Подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в реализации проекта по развитию перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг». Площадкой реализации этого масштабного проекта является, в том числе, Самарская область.

В июне в ходе Петербургского международного экономического форума, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали. Глава региона и посол обсудили развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, инвестиционный потенциал Самарской области, участие иранского бизнеса в реализуемых в губернии проектах. Губернатор принял решение создать в Правительстве региона рабочую группу по развитию сотрудничества с Ираном, которую возглавил Виктор Кудряшов.

«Мы хотели бы более подробно обсудить возможное сотрудничество по внедрению самых прогрессивных технологий аэрокосмического кластера, машиностроения и ряда других, включая химическую промышленность, переработку сельхозпродукции. Мы готовы к конструктивному диалогу», - отмечал по итогам встречи на форуме Дмитрий Азаров.

В ходе рабочей встречи с представителями Ирана Виктор Кудряшов представил обширный перечень перспективных направлений взаимодействия.

Торговый обмен является одним из наиболее значимых видов сотрудничества. Основными экспортными направлениями поставок товаров в Иран могут стать зерно, мука, растительное масло и другие продукты питания, а также промышленные товары. Импортным направлением поставок из Исламской Республики Иран в Самарскую область являются продукты питания, IT-товары и технологии. Большие перспективы открывает сотрудничество в сфере производства лекарств. Самарская область также может предложить партнерам взаимодействие в рамках студенческого обмена, медицинского туризма, сотрудничества в сфере культуры.

«В Самарской области работают десятки высших учебных заведений, известных высоким уровнем образования. Мы сможем предложить студентам комфортные условия размещения и проживания. В настоящее время мы приступаем к реализации крупнейшего проекта по созданию международного межвузовского кампуса на 5000 мест», - отметил Виктор Кудряшов.

Одно из важнейших направлений возможного сотрудничества – производство беспилотных летательных систем. Напомним, в регионе идет активная работа по подготовке к серийному производству БПЛА.

Еще один масштабный проект, который планируется реализовать в Самарской области, – создание крупного портово-логистического хаба федерального уровня в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Благодаря новому транспортному коридору появится возможность построить торгово-транспортные маршруты через Каспийский бассейн, Иран и Азербайджанскую Республику в Турцию, страны Персидского залива, и далее – в Индию, Китай и страны Африки. Иранской стороне предложили рассмотреть возможность участия в проекте в качестве одного из инвесторов.

Возможно также создание грузового хаба в международном аэропорту «Курумоч», который станет надежной базой для организации воздушных перевозок между двумя территориями и предоставит возможности для ремонта воздушных судов.

Представители иранской стороны выразили большой интерес к каждому из обозначенных направлений сотрудничества. Участники встречи договорились о предоставлении детальной информации о реализуемых проектах. Были назначены ответственные за различные сферы взаимодействия, состоялся обмен контактами.

Виктор Кудряшов пригласил представителей Иранской стороны посетить Самарскую область, а также сообщил о подготовке визита в Исламскую Республику Иран представителей самарского бизнеса в августе текущего года. Казем Мохаммади, в свою очередь, предложил провести в регионе в сентябре неделю Иранской культуры, в которой примет участие посол Ирана в РФ Каземом Джалали. Кроме того, первый советник посольства пригласил регион к участию в крупнейших мероприятиях Республики, таких, как Евразийская выставка.

«Благодарю представителей посольства Исламской Республики Иран за содержательную встречу. Уверен, она станет основой для дальнейшего тесного и эффективного взаимодействия», - подвел итоги переговоров Виктор Кудряшов.