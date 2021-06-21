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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Светлана Ильина: лидеры федерального и регионального списков «Единой России» символизируют систему ценностей нашего общества

21 июня 2021 15:47
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По итогам съезда в Москве утверждены фамилии кандидатов, которые будут представлять партию на осенних выборах в Госдуму и законодательные собрания регионов.

Единороссы, которые возглавили списки партии на осенние выборы, будут верным ориентиром для подрастающего поколения и молодежи, считает директор самарской гимназии №3, победитель предварительного голосования «Единой России» Светлана Ильина.

«Владимир Путин назвал кандидатов, которые возглавят федеральный список партии. И меня поразило, насколько все эти люди символизируют собой основную систему ценностей нашего общества. Это главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко как символ заботы о здоровье. Детский омбудсмен Анна Кузнецова как символ заботы о детях. сопредседатель ОНФ Елена Шмелева как образ будущего и новых технологий. Глава МИДа Сергей Лавров как символ защиты ценностей и защиты суверенитета. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу как символ патриотизма. Это именно те ценности, которые мы воспитываем в наших детях, и это прекрасно, что эти лидеры будут верным ориентиром для них», - подчеркнула Светлана Ильина.

Такому качественному и эффективному отбору, по мнению педагога, способствовало предварительное голосование «Единой России». Оно прошло с 24 по 30 мая и стало самым массовым за все время своего существования. В этом году конкурс на место составил 13 человек.

Светлана Ильина отметила ряд заявлений Президента, озвученных на Съезде. Это 30 миллиардов рублей на развитие среднего и профессионального образования, 150 миллиардов - на региональные проекты по модернизации систем жизнеобеспечения. 100 миллиардов направят на медицинскую реабилитацию. Также будет создана программа капитального ремонта школ на ближайшие пять лет.

Напомним, 19 июня в Москве состоялся XX Съезд «Единой России». Участие в нем приняли Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты Съезда. Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников сократили втрое по сравнению с запланированным, а на мероприятии строго соблюдались все требования безопасности.

Глава государства Владимир Путин подчеркнул, что «Единая Россия» остается партией социальной направленности. «Безусловно, вам как партии большинства принадлежит ключевая роль. Брать на себя ответственность – значит работать больше и лучше, чем другие. Для этого и в законодательной сфере, повседневных делах нужно быстро решать вопросы граждан, дорожить доверием людей», - сказал Президент.

Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров возглавил территориальную группу Самарской области на выборах в Государственную Думу. Глава региона, подводя итоги работы единороссов за последние пять лет, отметил, что партийные проекты стали базой для формирования национальных проектов, инициированных Президентом страны. Среди них - проекты благоустройства, инфраструктурного развития, масштабной модернизации первичного звена здравоохранения.

Теги: XX съезд Светлана Ильина

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