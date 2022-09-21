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При поддержке «Единой России» в Алексеевском и Большеглушицком районах до конца года появятся еще два спортивных объекта

21 сентября 2022 10:11
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При поддержке «Единой России» в Алексеевском и Большеглушицком районах до конца года появятся еще два спортивных объекта
Региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Роман Балтер проверил состояние действующих ФОКОТов и оценил темпы строительства новых спортивных сооружений
В прошлом году на территории Самарской области были запущены в эксплуатацию два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в селах Дубовый Умёт и Нефтегорск.

«Спустя год с момента открытия комплексы находятся в отличном состоянии, видно бережное и заботливое отношение к инвентарю со стороны персонала образовательных учреждений. Зимой на основной площадке заливали ледовый каток. Оба комплекса являются центрами притяжения для активных жителей района и сосредоточием спортивной жизни на селе», - рассказал о состоянии площадок и спортивного оборудования региональный координатор партпроекта «Детский спорт» Роман Балтер.

В рамках партийного проекта «Детский Спорт» до конца 2022 года в регионе будут запущены в эксплуатацию ещё два открытых комплекса в Алексеевском и Большеглушицком районах. В Алексеевке – 4,5 тысячи жителей, а в Большой Глушице - 9,5 тысяч человек. Увеличить количество спортивных объектов на этих территориях просили жители в прошлом году, когда собирали предложения в Народную программу Партии. Конечно, есть острая необходимость в занятиях физкультурой и спортом для всех жителей села, а не только для детей. Обе площадки находятся на финальной стадии строительства, отметил координатор партпроекта «Единой России».

На площадках будет размещено многофункциональное поле, где можно играть в баскетбол, волейбол или мини-футбол, а зимой – в хоккей. Рядом - трибуна на 100 мест. Кроме того, предполагается размещение спортивного оборудования и устройство системы освещения, а вокруг площадки ребята смогут заниматься лёгкой атлетикой на беговых дорожках.

На территории «умной площадки» будет действовать Wi-Fi. На тренажерах и спортивных снарядах будут размещены QR-коды, на которые можно навести смартфон и получить полноценную онлайн-тренировку с инструкцией, как пользоваться этим конкретным тренажером.

«Пообщавшись с мальчишками и девчонками, ещё раз убедился, насколько правильное решение: открывать такие комплексы в школах нашего региона. Турники и тренажеры под открытым небом пользуются популярностью у жителей. Занятия на свежем воздухе бесплатные, уличные снаряды позволяют прорабатывать разные группы мышц, не нужно далеко ехать. Это очень важно для жителей сельских территорий», - подчеркнул Роман Балтер.

К концу октября текущего года все работы на площадках будут завершены.

Теги: Единая Россия

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