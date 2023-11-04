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Ко Дню народного единства специальный гуманитарный груз доставлен из Самарской области в город Снежное (ДНР)

4 ноября 2023 10:38
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Ко Дню народного единства специальный гуманитарный груз доставлен из Самарской области в город Снежное (ДНР)

В составе груза ленты триколор, книги и самые тёплые, дружеские  поздравления с праздником единения.

Накануне государственного праздника в администрацию города и местное отделение партии «Единая Россия» самарские единороссы передали 5 тысяч лент российского  триколора, книги и тёплые вещи.

В Центральную городскую библиотеку города Снежное закуплены и отправлены подарочные издания «Истории государства Российского» Николая Карамзина, а также произведения русской классической и исторической литературы, собранные  специально для библиотек ДНР реготделением «ЕР».  Кстати, ранее было отправлено в библиотеки Снежного  более 2 тысяч томов художественной, учебной  и научно-популярной литературы на русском языке.

Гуманитарный груз  сопровождает волонтёр партии, активист МГЕР из Куйбышевского района Самары Павел Желандинов. Павел - постоянный участник гуманитарной миссии «Единой России», он работал в центрах гумпомощи в Мелитополе, Луганске, Донецке, Северодонецке и Лисичанске. Для него это - шестая миссия.

«Хочу поздравить с этим праздником в первую очередь жителей освобождённых территорий, да и вообще в целом всех россиян! Наше воссоединение означает, что мы в полной мере сможем оказывать помощь и поддерживать братский народ. Вместе мы победим!», - отметил волонтёр «Единой России».

Теги: Единая Россия

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