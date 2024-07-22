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Долги по ЖКХ предлагают взыскивать через нотариусов

22 июля 2024 16:54
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Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.

Долги по ЖКХ предлагают взыскивать через нотариусов. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой и другими депутатами.

«Проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ. В настоящее время их заинтересованность в своевременном поступлении платежей особенно актуальна из-за изменения системы финансирования, сопровождающегося повышением ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и снижением уровня бюджетной поддержки», — говорится в документе, который имеется у «Известий».

В нем отмечается, что причинами образования задолженности в первую очередь является низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов, так как в большинстве случаев потребители руководствуется принципом «платить в последнюю очередь или не платить вообще», в подавляющем меньшинстве из-за отсутствия финансовых возможностей.

«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. Законопроектом предлагается использовать этот широко применяемый на практике институт для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. В целях совершения нотариального действия нотариусы обладают правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем, в том числе из единого государственного реестра недвижимости. В 2023 году нотариусы совершили более 1 млн исполнительных надписей», — отмечается в документе.

Как отметил первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, по данным Росстата, долги россиян за коммуналку по итогам 2023 года составили 1,68 трлн рублей, а по состоянию на 1 апреля 2024 года объем задолженности вырос до 1,77 трлн рублей.

По его словам, одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса. На нотариуса возлагается обязанность предварительно, до совершения исполнительной надписи уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя, предоставив должнику срок для ответного реагирования. До направления уведомления должнику о поступившем требовании и до совершения исполнительной надписи нотариус должен запросить необходимые сведения в ЕГРН и в государственных информационных ресурсах в целях исключения вероятности предъявления требования к лицу, которое не несет ответственность за образовавшуюся задолженность, отметил депутат.

«Внедрение института исполнительной надписи нотариуса для взыскания задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги приведет к значимому экономическому эффекту по повышению платежной дисциплины в сфере ЖКХ, сокращению общего объема задолженности, снижению нагрузки на судебную систему», — считает Владимир Кошелев.

 

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