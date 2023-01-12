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Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками

12 января 2023 13:27
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Депутаты «Единой России» поздравили фронтовиков Самарской области с новогодними праздниками
С Новым годом и Рождеством ветеранов и участников Великой Отечественной войны поздравляли депутаты -единороссы всех уровней и и «Волонтёры Победы»
 

В Самарской области в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» 

поздравили 286 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В гости к ветеранам вместе с волонтёрами приходили глава региона, секретарь Самарского реготделения Дмитрий Азаров депутаты Госдумы, регионального парламента а также муниципальные депутаты, секретари местных отделений партии.

Каждый ветеран это особая жизненная история, это история героя и патриота своей страны, которая заслуживает уважения и должна остаться в народной памяти, уверены волонтёры и депутаты.

Александр Иванович Малов живёт в Сызрани. На фронт он отправился 18-летним мальчишкой. В августе 1945 года участвовал в военных действиях с японскими захватчиками на территории Китая. За героизм и отвагу Александр Иванович был награждён медалью за победу над японскими агрессорами и орденом Великой Отечественной войны II степени. После службы в Красной Армии в 1951 году решил обосноваться в Сызрани. Работал на заводе слесарем, токарем.

«По словам дочери Александра Ивановича, у отца - золотые руки. Всё в доме сделано только им, он никогда не боялся работы. По характеру - очень строгий, но справедливый. Даже в свои 96 лет любит, чтобы везде был идеальный порядок», - рассказала о ветеране депутат Губернской думы Елена Крылова.

В новогоднюю ночь вся большая семья Маловых собралась за праздничным столом. По видеосвязи к ним присоединились многочисленные родственники из разных городов страны. Свои поздравления адресовала фронтовику и депутат-единоросс: «Хочу пожелать крепчайшего здоровья, тепла и уюта, много радостных и счастливых дней, бодрости и долголетия!»

Депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов навестил  ветерана войны, жителя Отрадного Ивана Павловича Моргунова и вручил праздничные подарки. 

«Ивану Павловичу пришлось воевать в Корее, защищать её от американцев. Туда его направили после обучения в Хабаровске в составе зенитной батареи телефонистом. Ранее об этой войне писали мало, да и сейчас информации немного. А сами бойцы неохотно рассказывают о далёких по времени событиях.  Зенитчики охраняли ГЭС на реке Янудзян и завод от налётов американской авиации. На их счету - 17 сбитых самолётов врага. Иван Павлович получил ранение, был отмечен наградами», - рассказал о ветеране Николай Сомов.

«В наступающем году хочется от всей души пожелать всем ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни», - подчеркнул  парламентарий.

«С каждым годом ветеранов становится всё меньше и меньше, наша главная задача — всегда помнить о них, помогать и поддерживать. Мы стараемся каждому нашему Герою подарить новогоднее настроение. К сожалению, поколение победителей уходит. И наш долг - успеть сказать «спасибо» каждому из них», - считают секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» Сергей Попов и председатель фракции единорососов  Александр Шулайкин.

Напомним, что в этом году в рамках акции «С Новым годом, ветеран!» единороссы и активисты «Волонтёров Победы» поздравили более 18 тысяч фронтовиков и ветеранов по всей стране и за рубежом, из них -286 ветеранов проживают в Самарской области.

Теги: Единая Россия

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