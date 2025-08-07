В Ставропольском районе организовали для ребят соревнования по мини-футболу

131

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и общественники Самарской области ведут активную работу с подрастающим поколением, направленную, в том числе, на организацию досуговой деятельности детей и подростков во время летнего отдыха.

Так, в Ставропольском районе участковый уполномоченный майор полиции Дмитрий Панченко совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Артемом Медведевым и Дмитрием Палагиным организовали для ребят соревнования по мини-футболу, проводимые с целью пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

В соревнованиях приняли участие четыре команды из различных поселений района. Все ребята показали спортивное рвение и волю к победе.

По итогам напряженной борьбы победила дружба.

В завершение мероприятия общественники вручили участникам грамоты и сладкие призы.

Кроме того, сотрудники полиции напомнили подросткам о мерах личной безопасности и необходимости соблюдения Правил дорожного движения, пожелав ребятам веселых каникул.

В завершение мероприятия участники сделали совместное фото на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО