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Всероссийского съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ завершил работу

23 октября 2023 12:43
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Всероссийского съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ завершил работу

Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка, посвященный вопросам развития института в субъектах РФ завершился в Хабаровске. Мероприятие проходило 18-20 октября и объединило детских правозащитников из 86 регионов страны. В числе ключевых задач съезда – оттачивание правоприменительных практик и законодательных инициатив в сфере детства, реализация стратегических программ поддержки и защиты молодого поколения, взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, правоохранительными структурами, институтами гражданского общества.

Особенностью XXI Всероссийского съезда стал его практико-ориентированный характер. За три дня участники в командах составили алгоритмы мониторингов социальных учреждений, органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних; сформулировали и подробно описали основы-«киты» работы детского правозащитника (компетентность, команда, влияние, ресурсы, обратная связь); обменялись опытом и успешными практиками, коллегиально в режиме реального времени проанализировали свои наработки, выявили тонкие, противоречивые моменты и предложили актуальные модели взаимодействия.

Также вместе с экспертами участники съезда работали над рекомендациями по прозрачности деятельности детских домов, социально-реабилитационных центров, домов ребенка, органов опеки и попечительства и комиссий по делам несовершеннолетних. Один из глобальных проектов – создание по всей стране подростковых центров, включая новые регионы, которые станут центрами инновационного развития и общения. «Съезд прошел живо, тепло, искренне, честно – по-настоящему. Это новый уровень нашего общения. Время меняется, и мы должны быть в развитии. Впереди много работы. Но мы вместе, а значит – все получится!» – отметила Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева отметила: «Детство – это приоритетная сфера деятельности для всей страны. Центральный аппарат Уполномоченного при Президенте РФ и Хабаровский край создали отличные условия для построения команды и обмена практиками регионов. Основа работы – открытый активный диалог. Общаясь все дни съезда с коллегами, сделала вывод, что Уполномоченные – это люди с открытым сердцем, улыбчивые, профессиональные и решительные в своих действиях. Работа Уполномоченного – миссия тяжёлая, но благородная! Благодарю всех и каждого за систематизацию рабочих мыслей и планов, расстановку приоритетов на ближайшую перспективу и практические знания. Уезжаю в свой регион с добрыми чувствами и багажом знаний!».

По итогам XXI Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка будут выработаны рекомендации, направленные на совершенствование института уполномоченных по правам ребенка.

фото: ТГ-канал Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка (https://t.me/malvovabelova)

 

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