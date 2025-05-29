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Всех желающих приглашают принять участие в соревнованиях по лазер-рану на  стадионе парка Гагарина в Самаре

29 мая 2025 17:20
132
Приглашаются любители спорта и активного образа жизни от 7 до 70 лет.

ГАУ СШОР №5 приглашает всех желающих попробовать себя в одной из дисциплин современного пятиборья - беге со стрельбой из лазерного пистолета.   7+

6 июня, 10:00 - 15:00. Самара, стадион парка им.Гагарина.

Приглашаются любители спорта и активного образа жизни от 7 до 70 лет.

До 3 июня отправляйте на почту pentasamara@mail.ru:

- заявку с пометкой «лазер-ран» и указанием Ф.И.О, даты рождения, номера телефона

- медицинскую справку с подписью и печатью врача и медицинской организации

- заполненный бланк согласия

Каждый участник должен иметь при себе полис обязательного медицинского страхования.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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