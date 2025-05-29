Всех желающих приглашают принять участие в соревнованиях по лазер-рану на  стадионе парка Гагарина в Самаре

ГАУ СШОР №5 приглашает всех желающих попробовать себя в одной из дисциплин современного пятиборья - беге со стрельбой из лазерного пистолета. 7+
6 июня, 10:00 - 15:00. Самара, стадион парка им.Гагарина.
Приглашаются любители спорта и активного образа жизни от 7 до 70 лет.
До 3 июня отправляйте на почту pentasamara@mail.ru:
- заявку с пометкой «лазер-ран» и указанием Ф.И.О, даты рождения, номера телефона
- медицинскую справку с подписью и печатью врача и медицинской организации
- заполненный бланк согласия
Каждый участник должен иметь при себе полис обязательного медицинского страхования.
Фото: минспорта СО