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В России могут ввести статус «многовнуковых» бабушек и дедушек

12 июля 2025 11:17
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В России могут ввести статус «многовнуковых» бабушек и дедушек

В России могут ввести статус «многовнуковых» бабушек и дедушек, который предоставит им дополнительные льготы. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Михаила Иванова.

Он читает, что сейчас в стране много внимания уделяется поддержке многодетных семей, и это правильно, но при этом часто забывают о бабушках и дедушках, которые играют важную роль в воспитании детей и передаче семейных ценностей.

Иванов полагает, что признание вклада старшего поколения со стороны государства может стать стимулом для молодых людей создавать крепкие многодетные семьи.

В случае принятия этой инициативы бабушки и дедушки смогут получать прибавку к пенсии в размере 5-7 тысяч рублей, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте и приоритетное право на отдых в санаториях.

 

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