В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных

Цель инициативы, которую реализует некоммерческая организация, занимающаяся благотворительностью, - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства.



Специализированный автобус курсирует в ночное время суток в разных районах города, делая остановки в зависимости от места скопления бездомных людей, и, по сути, выполняет функции мобильного пункта социальных услуг. В его салоне человек может согреться в холода и морозы, получить горячее питание и одежду.



Также волонтеры сориентируют в вопросе, как можно вернуться к нормальной жизни. Добровольцы расскажут, что в Тольятти действует социальный приют, и сообщат его адрес, а еще проконсультируют насчет получения бесплатной юридической помощи.



Автобус будет работать до апреля. Он курсирует по городу пять раз в неделю с 21:00 до 06:00. Подробности можно узнать по телефону 8 (967) 484-61-75.



Проект "Социальный автобус - распространение опыта" в Тольятти воплощают на средства Фонда Президентских грантов. В прошлом году в Автограде он уже был реализован. И пока это единственная подобная инициатива в Самарской области.

Источник: СОВА