Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время подозреваемую допрашивает следователь.
В Чапаевске молодая мать подозревается в систематическом избиении своих малолетних детей
Участниками стали 150 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены сборной Самарской области завоевали пять наград всероссийских соревнований по сумо 
Одним из представителей отрасли является компания VIVAT, которая  производит маломерные суда длиной до 7 метров.
Самарская область становится центром маломерного судостроения
Это не первое признание творчества писателя.
Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
В рамках проекта в столице региона прошел мастер-класс по реставрации и золочению, где участники смогли получить начальные практические навыки этой тонкой профессии.
Выпускник «Школы героев» помогает ветеранам СВО осваивать новую профессию
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +16, +18°С.
10 октября в регионе без осадков, до +19°С
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 
В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных
На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти в ночное время начал работать социальный автобус для бездомных

9 октября 2025 15:34
121
Цель инициативы - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 

Цель инициативы, которую реализует некоммерческая организация, занимающаяся благотворительностью, - согреть людей, попавших в трудную ситуацию, не имеющих определенного места жительства. 

Специализированный автобус курсирует в ночное время суток в разных районах города, делая остановки в зависимости от места скопления бездомных людей, и, по сути, выполняет функции мобильного пункта социальных услуг. В его салоне человек может согреться в холода и морозы, получить горячее питание и одежду.

Также волонтеры сориентируют в вопросе, как можно вернуться к нормальной жизни. Добровольцы расскажут, что в Тольятти действует социальный приют, и сообщат его адрес, а еще проконсультируют насчет получения бесплатной юридической помощи. 

Автобус будет работать до апреля. Он курсирует по городу пять раз в неделю с 21:00 до 06:00. Подробности можно узнать по телефону 8 (967) 484-61-75.

Проект "Социальный автобус - распространение опыта" в Тольятти воплощают на средства Фонда Президентских грантов. В прошлом году в Автограде он уже был реализован. И пока это единственная подобная инициатива в Самарской области.

Источник:  СОВА

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Слушателями проекта Знание.Лекторий стали подопечные Отделения социальной реабилитации Автозаводского района.
08 октября 2025, 15:41
От истории Победы до борьбы с фейками: как Общество «Знание» просвещает старшее поколение в Самарской области
Слушателями проекта Знание.Лекторий стали подопечные Отделения социальной реабилитации Автозаводского района. Общество
393
Результаты XI рейтинга были обнародованы в среду, 8 октября, на площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума. 
08 октября 2025, 14:48
«Жигулёвская долина» вновь заняла II место Национального рейтинга технопарков
Результаты XI рейтинга были обнародованы в среду, 8 октября, на площадке Московского международного инвестиционно-промышленного форума.  Новости компаний
349
Шайбами отметились: Андрей Чивилёв, Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян. 
07 октября 2025, 22:20
В Тольятти хоккейная «Лада» одержала победу над ХК «Сочи» со счетом 3:1
Шайбами отметились: Андрей Чивилёв, Никита Михайлов, Андрей Алтыбармакян.  Спорт
646
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
389
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
655
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
549
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
742
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
780
Весь список