В Тольятти полицейские выявили факт отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков

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В ноябре текущего года сотрудникам ОНК У МВД Тольятти поступила оперативная информация о том, что местная жительница 2002 года рождения осуществляет распространение наркотического средства мефедрон через закладки в Тольятти, рекламируя «товар» и получая оплату через сеть Интернет.

В ходе засадных мероприятий злоумышленницу задержали на одной из улиц города в момент раскладки запрещенных веществ – при себе у нее находилось 40 пакетиков. Эксперты установили, что общий вес изъятых наркотиков превышает 22,5 граммов.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

При расследовании уголовного дела следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска проведен анализ информации, содержащейся в изъятой у подозреваемой техники, а также финансовых документов. Установлено, что девушка за сбыт наркотиков, получала вознаграждение в виде криптовалюты.

Впоследствии местная жительница незаконное вознаграждение, полученное от противоправной деятельности, обменивала и выводила посредствам электронного кошелька на банковские карты.

В результате совершения различных финансовых операций злоумышленница легализовала свыше 172 тысяч рублей, что законодатель относит к значительному размеру. По словам подозреваемой, она рассчитывала, что таким образом сможет уберечь себя и свою деятельность от внимания полицейских.

Следователями полиции в отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами".

Судом подозреваемой в незаконном обороте наркотиков и легализации (отмывании) денежных средств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции продолжают мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление канала поставки запрещенных веществ на территорию региона, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО