В Тольятти полицейские установили личность мужчины, причастного к убийству 26-летней давности

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Согласно данным сотрудников полиции, в Тольятти в 1998 году на улице Коммунальной обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области установили личность подозреваемого в убийстве, которое совершено четверть века назад в Тольятти.

В январе 1998 года на улице Коммунальной прохожие обнаружили на обочине труп мужчины с огнестрельными ранениями груди и головы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет оперативники совместно со следователями еще раз проанализировали материалы уголовного дела. Они установили и допросили важных свидетелей. Также проведен ряд дополнительных экспертиз.

В результате проведенных мероприятий, правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался житель Тольятти 1972 года рождения, который в настоящее время находится в исправительной колонии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу за ранее совершенное преступление.

Согласно фабуле уголовного дела, в 1998 году 45-летний мужчина ехал по улице Коммунальной за рулем автомобиля ВАЗ-21099 «Спутник». На обочине находился молодой человек, который пытался «поймать» попутку. Местный житель остановился и предложил его подвести. На середине пути, мужчина пригрозил водителю ружьем, чтобы тот остановился и покинул автомобиль. Резко затормозив, тольяттинец бросился бежать, но пассажир совершил несколько выстрелов. От полученных ранений мужчина скончался. Убедившись, что водитель мертв, молодой человек сел за руль легковушки и продолжил движение. По дороге автомобиль заглох и молодой человек решил его бросить. После чего скрылся, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО