В селе Солнечная поляна огнеборцы потушили условный пожар в школе

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Звонок в пожарную охрану поступил из села Солнечная поляна городского округа Жигулевск, где под руководством 31 отряда проводилось пожарно-тактическое учение.

По тактическому замыслу, пожар произошел на 2 этаже школы в одном из учебных классов по причине неисправности осветительных приборов. Огонь начал быстро распространяться, создавая сильное задымление во всех помещениях этажа. В здании сработала пожарная автоматика.

Силами администрации школы была проведена эвакуация учителей, работников, учеников и посетителей. Охрана сообщила о пожаре по телефону 101, организовала встречу первых прибывших подразделений пожарной охраны, которые отреагировали на вызов и направили силы и средства, согласно расписания выезда, по рангу пожара повышенного уровня.

Таким образом, на месте условного пожара работала значительная группировка сил и средств в количестве 44 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники.

Звеньями газодымозащитной службы была отработана вводная команда по поиску и спасению пострадавшего из непригодной для дыхания среды.

За ходом учения наблюдала вся школа. Ребятам понравилась эффектная и оперативная работа пожарных-спасателей, их умение профессионально и слаженно спасать людей и тушить возгорания.

По окончании учения было объявлено общее построение и заслушивание должностных лиц.

Все цели, стоявшие перед подразделениями пожарной охраны, были достигнуты, основные боевые задачи успешно выполнены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО