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В Самарскую область с рабочим визитом прибыла делегация Ассоциации инновационных регионов России. В состав делегации вошли представители АИРР, а также целого ряда субъектов страны, входящих в Ассоциацию. Это Ульяновская, Новосибирская, Иркутская, Калужская, Новгородская, Тюменская, Нижегородская области, а также Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский край.



На сегодня 18 субъектов Российской Федерации являются регионами-членами АИРР. Основная цель деятельности Ассоциации – содействие экономическому взаимодействию регионов, построенное на комплексном представлении их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.



На долю регионов Ассоциации приходится 37,2% всей инновационной продукции страны. Самарская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России в 2012 году. По итогам 2021 года уровень инновационной активности организаций Самарской области составил 18,2%. Это в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель. Самарская область по уровню инновационной активности организаций занимает 5 строчку среди субъектов РФ. Еще три года назад регион занимал лишь 49 позицию.



«В Самарской области уделяется большое внимание развитию инновационной активности предприятий, реализации высокотехнологичных проектов наших амбициозных и перспективных разработчиков. Для этого мы постоянно расширяем возможности для инноваторов, помогаем им на всех этапах претворения их идей в жизнь, в том числе привлекая инструменты федеральных институтов развития. Самарская область накопила большой опыт и готова делиться своими лучшими практиками с другими регионами», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В течение трех дней официальные гости будут знакомиться с инвестиционным потенциалом, инновационной инфраструктурой, а также площадками, созданными в регионе для развития стартапов, а также для быстрой и качественной реализации крупных инвестиционных проектов.



В рабочей программе официальных гостей предусмотрено посещение особой экономической зоны «Тольятти», технопарка «Жигулевская долина», индустриального парка «Преображенка», а также целого ряда крупных промышленных предприятий Самарской области и университетов.

Фото: департамент информационной политики СО