В Самарской области судебные приставы проводят акцию «Узнай о своих долгах» 

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За первую неделю проведения акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы Самарской области проинформировали сотни жителей региона о работе Службы и сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно легко и просто следить за ходом исполнительного производства. Сотрудники призвали граждан активно пользоваться возможностями сервиса ФССП и на портале Госуслуг.

Акция рассчитана, прежде всего, на тех граждан, которые не придали значения оплате долга. Работа по информированию населения была организована на улицах и в торговых центрах. На наличие задолженности судебными приставами проверено около 300 человек, среди которых оказались должники по алиментным платежам, штрафам ГИБДД, кредитам. Судебные приставы окончили десятки исполнительных производств на сумму почти 130 тысяч рублей. А тем, кто не смог оплатить долг на месте, были вручены требования о явке в отделение судебных приставов, предупреждения.

К одному из должников была применена кардинальная мера — у него арестовали автомобиль «Audi», стоимость которого оценена в несколько миллионов рублей. Причиной стала не уплата алиментов в размере 400 тысяч рублей перед своим ребенком.

Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» проводится для того, чтобы граждане лучше понимали принципы работы электронных сервисов Службы судебных приставов, а также использовали их для оперативного взаимодействия с сотрудниками, оплаты задолженности, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области