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В Самарской области пройдет фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля»

4 декабря 2023 16:21
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Понаблюдать за соревнованиями сможет каждый желающий с обновленной набережной Автозаводского района.

1 декабря 2023 года в рамках Выставки путешествий и техники для активного отдыха «Поехали 2023» состоялось подписание соглашения между министерством туризма Самарской области и компанией «Энтузиасты скорости» с целью проведения Первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля» в 2024 году.

Фестиваль «Жигулёвская миля 2024» продолжает традицию уже известного Международного фестиваля скорости «Байкальская миля», проходящего ежегодно с 2019 г. в Восточной Сибири, на льду легендарного Байкала. Его основателями также является команда «Энтузиастов скорости». Любители скорости и экстрима собираются каждую зиму, чтобы выявить самых быстрых в прохождении дистанции на льду.

Для Самарской области «Жигулёвская миля 2024» станет уникальным событием и первым фестивалем скорости, прошедшем в регионе, где ранее подобных мероприятий не проводилось. На льду Куйбышевского водохранилища соберутся обладатели различных авто и мототехники, а также уникальных и необычных транспортных средств. В заездах, в том числе, участвуют и транспортные средства, которые гонщики сами оптимизируют для ледовых трасс. Ориентировочно, участие в мероприятии примут более 100 пилотов или более 500 участников команд.

Отличительной чертой «Жигулёвской мили 2024» станет трасса, равная длине конвейера завода АВТОВАЗ – 1433 метра. Понаблюдать за соревнованиями сможет каждый желающий с обновленной набережной Автозаводского района.

«Фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» – это мероприятие для всех желающих, оно станет настоящим «народным» соревнованием, в котором шанс на победу есть у каждого. Помимо покорения «Жигулёвской мили», желающие смогут побить и рекорды «Байкальской мили», для этого будет создана «классическая» трасса традиционной, равной глубине Байкала длины – 1642 метра. «Жигулёвская миля 2024» обладает большим зрелищным и туристическим потенциалом, уверен, что эти соревнования станут доброй традицией для гостей и жителей Самарской области. И, важно отметить, что уникальное событие на льду Жигулёвского моря будет проходить с учетом всех мер и правил безопасности», – прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

«Фестиваль скорости «Жигулёвская миля 2024» – это больше, чем просто соревнование различной техники. Конечная цель Фестиваля – привлечение ярких и талантливых «Кулибиных», которыми богата Россия. А также реализация инженерных идей и открытий. Город Тольятти по праву должен стать столицей российских автогонок. Воплощать этот масштабный проект в жизнь нам помогает огромная поддержка нашего титульного партнёра АО «АВТОВАЗ» в лице президента компании Максима Юрьевича Соколова, а также наших давних друзей и партнёров СПКБ Техно ПриТЯГАтельный завод!» – дополнил генеральный директор ООО «Энтузиасты скорости», основатель российских фестивалей скорости Сергей Мальцев.

«Проведение Фестиваля скорости направлено на привлечение огромного интереса к Самарской области, к её богатой истории, природе и культурному наследию. На поддержку в развитии событийного и культурно-познавательного авто и мото-туризма, популяризацию активного отдыха, а также на привлечение внимания к бережному отношению к природе. Совместно с нашим эко-партнёром Росзаповедцентр Минприроды России мы подготовили много потрясающих сюрпризов для участников и зрителей, а руководитель Росзаповедцентра Дарья Мацук сама выступит как пилот на гоночном болиде! Мы чувствуем огромную поддержку правительства Самарской области и Администрации городского округа Тольятти», – прокомментировал основатель российских фестивалей скорости и организатор выставок «Поехали» и «Мотовесна» Дмитрий Хитров.

Национальный фестиваль скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» пройдет с 7 по 11 февраля. Основными днями для зрителей будут 9-11 февраля. Также 11 февраля состоится торжественная часть Фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024»!

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