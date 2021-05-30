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Участники грандиозного пятого всероссиийского забега имели возможность не только оценить свои силы и получить положительные эмоции, но и оказать помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В Самарской области продолжается Всероссийская акция "Красная гвоздика".

Знакомый миллионам значок участники и зрители необыкновенного спортивного состязания приобретали у Волонтеров Победы, которые работали около стадиона "Солидарность Арена".

Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на медицинскую помощь ветеранам России.