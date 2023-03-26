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В завершение мероприятий всем участникам акций вручили тематические памятки по правилам дорожного движения.
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В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятия по дорожной безопасности

26 марта 2023 14:38
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В завершение мероприятий всем участникам акций вручили тематические памятки по правилам дорожного движения.

В Клявлино полицейские вместе с волонтерами провели профилактическую акцию «За безопасность на дороге!». При проверке документов организаторы акции обратились к водителям с просьбой внимательней относиться к другим участникам дорожного движения, сбавлять скорость вблизи пешеходных переходов, особенно расположенных рядом с образовательными учреждениями.

Сотрудники ОМВД Жигулевска на улицах города провели акцию «Детское кресло». Автоинспекторы напомнили водителям о необходимости использования автокресел при перевозке детей. Автолюбителям объяснили, что в момент ДТП детские удерживающие устройства лучше всего оберегают маленьких пассажиров.

В Челно-Вершинском и Кинель-Черкасском районах полицейские и общественники присоединились к региональному флешмобу #ТакМодноПристегнись. Организаторы мероприятия призвали водителей и пассажиров не забывать пристегиваться самим и пристегивать детей, напомнили о последствиях игнорирования ремня безопасности и об административной ответственности за данный вид нарушения Правил дорожного движения.

Сотрудники ОМВД Жигулевска вместе с представителем общественного совета при территориальном ОВД Надеждой Самойловой провели профилактическое мероприятие «Юный пешеход». На улицах города организаторы акции напомнили прохожим о том, как правильно пересекать проезжую часть как в зоне регулируемого, так и нерегулируемого пешеходного перехода. Общественница призвала ребят не отвлекаться на телефон и прослушивание музыки в наушниках во время перехода дороги, а также напомнила о важности световозвращающих элементов.

В завершение мероприятий всем участникам акций вручили тематические памятки по правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: БДД

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