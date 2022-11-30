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В Самарской области подвели итоги олимпиады «Безопасные дороги».



С 1 по 27 ноября прошла Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги». Ставшее уже ежегодным «онлайн» - состязание проверяет и повышает дорожную грамотность учеников 1-9 классов.



В этом году участие в Олимпиаде приняли 133547 школьников Самарской области. Напомним, в прошлом году - 100 тысяч детей.



В этот период нашем регионе традиционно проводится «Месячник безопасности дорожного движения», наряду с целенаправленными рейдовыми мероприятиями ГИБДД, в образовательных учреждениях проходят открытые уроки и занятия, направленные на изучение и закрепление правил ПДД.



Сохранение жизни и здоровья детей при участии в дорожном движении было и остается первостепенным приоритетом.

Фото: пресс-служба правительства СО