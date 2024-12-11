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В Самарской области переформатируется система помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации

11 декабря 2024 16:53
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Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов страны, где приступили к реализации специального проекта «Вызов».

Поддержка семей с детьми в кризисной ситуации: оперативное взаимодействие с НКО, другими помогающими организациями, с социально ориентированным бизнесом. Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов страны, где приступили к реализации специального проекта «Вызов». Его цель – профилактика социального сиротства и внедрение семьесберегающего подхода.

Проект «Вызов» стратегической программы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой «Дети в семье» направлен на совершенствование межведомственного взаимодействия в ситуациях профилактики социального сиротства, формирование системы помощи и сопровождения семей. Региональным оператором этого проекта в Самарской области стало Региональное отделение «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ).

«Главный вызов — это тот факт, что мы будем менять подходы и формы системы профилактики социального сиротства, и ставим амбициозную цель — внедрить семьесберегающий подход и сократить число детей в соцучреждениях на 25%, чтобы ребята жили приоритетно в родной семье! А для этого «быстрых» решений недостаточно, нужно работать региональной командой системно и формировать устойчивую новую модель профилактики», — уверена Екатерина Сеницкая, председатель РО ВОРДИ Самарской области.

В рамках проекта «Вызов» создан межведомственный консилиум по оценке ситуации и принятию оперативных решений обоснованности помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также продления срока их пребывания в таких учреждениях. В региональном министерстве социально-демографической и семейной политики состоялось уже несколько заседаний межведомственного консилиума, на которых рассматривались конкретные случаи, когда дети, в том числе из-за жестокого обращения, оказывались вне родной семьи более 6 месяцев.

Как отмечают эксперты в решении таких сложных вопросов главный приоритет фокусируется на интересах ребенка, качестве и условиях его жизни, психологическом состоянии.

Планируется, что в рамках проекта «Вызов» в социальных учреждениях будут усиливаться семейно-ориентированные и полустационарные форматы работы с семьями, откроются службы «Дети в семье», семьям в кризисной ситуации будет оказываться поддержка специалистами по семьесберегающим технологиям. Кроме того, разработана региональная программа по профилактике социального сиротства, реализация которой начнется в 2025 году.

«Вызов» — очень важный и нужный проект для работы и помощи семьям. Тридцать лет назад наш регион стоял у истоков создания социальной сферы, наработки и практики применялись по всей стране. Сейчас мы включаемся в переформатирование системы, которая будет сконцентрирована на помощи семьям в кризисных ситуациях. Главное, чтобы дети росли и воспитывались в семьях», - говорит Юлия Николаева, Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области.

 

Фото:  freepik.com

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