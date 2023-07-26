В Самарской области на 10 улицах запретят продажу алкоголя 5 августа

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В Самарской области вводят ограничения на розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать на территории города Октябрьск, пишет ГТРК Самара.

«Установить 5 августа 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории города Октябрьска Самарской области», — сказано в распоряжении Правительства Самарской области, опубликованном на сайте регионального кабинета министров.

В документе также есть оговорка, согласно которой данный запрет не действует в заведениях общепита. Также в Правительстве подчеркнули, что местные жители не смогут приобрести алкоголь в границах следующих улиц города:

Скриншот: Распоряжение Правительства Самарской области от 25.07.2023 № 383-р .