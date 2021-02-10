В Самаре пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов

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С 15 по 25 января 2020 года в Самаре проходил отбор общественных территорий, которые в первую очередь должны быть благоустроены в 2022 году. На общественное обсуждение было вынесено 90 пространств, которые включены в муниципальную программу «Комфортная городская среда». Всего от жителей поступило более 31 тысячи предложений.

На основе собранных предложений сформирован ТОП-20 общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2022 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда».

10 февраля во внутригородских районах стартует общественное обсуждение дизайн-проектов. Каждый житель сможет высказать свое предложение по благоустройству конкретной территории. Общая задача сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Ознакомиться с дизайн-проектами можно здесь. После обсуждения дизайн-проекты будут доработаны с учетом предложений граждан. Следующий этап – рейтинговое голосование.

График проведения общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования здесь.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2022 год здесь, передает пресс-служба горадминистрации.