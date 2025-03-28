В Самаре временно ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту на территории города Самара временно – с 8:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 8:00 до 15:00 19, 21 июля; с 8:00 до 14:00 9, 10 августа – будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны) на следующих участках:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных участках улично-дорожной сети, с 18:00 25 апреля до 13:00 27 апреля; с 18:00 18 июля до 15:00 21 июля; с 18:00 8 августа до 14:00 10 августа будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 8:00 до 13:00 26, 27 апреля; с 8:00 до 15:00 19, 21 июля; с 8:00 до 14:00 9, 10 августа городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 83,88) проследуют по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.