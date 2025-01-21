В Самаре узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдет к руководству

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8 из 10 работников предприятий осведомлены о том, сколько получают их коллеги. Если зарплата сослуживцев с аналогичным функционалом окажется больше, то женщины, скорее всего, пойдут выяснять причины у руководства, а мужчины начнут искать другие варианты трудоустройства. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и трудоустроенные экономически активные граждане из города.

В Самаре информация о зарплатах сотрудников закрыта в 78% компаний, тем не менее, 8 из 10 работников предприятий (79%) в курсе того, сколько получают их коллеги, причем 34% знают о величине заработка всех своих сослуживцев, 40% — некоторых. Зарплату своего непосредственного руководителя знают 33% опрошенных.



Мужчины знают зарплаты коллег чаще женщин, а горожане в возрасте до 34 лет чаще тех, кто старше (83%). Наибольшую же осведомленность в этом вопросе демонстрируют те, кто получает свыше 100 тыс. руб. (86%).



В случае, если зарплата коллег с аналогичным функционалом окажется больше их зарплаты, только 23% респондентов ничего не будут делать и продолжат спокойно работать дальше. 16% пойдут за разъяснениями к руководству, 10% задумаются о поиске другой работы, каждый девятый будет требовать повышения зарплаты. Причем в подобной ситуации женщины, скорее всего, станут выяснять причины у руководства, мужчины же начнут искать другие варианты трудоустройства.



47% горожан уже приходилось сталкиваться с тем, что сослуживцы получают больше, и чаще об этом рассказывали мужчины, чем женщины. Для каждого четвертого такая информация не имела никакого значения, 20% уволились, по 12% опрошенных рассказали, что затребовали обоснований зарплатного неравенства или повышения зарплаты. Некоторые уменьшили темп работы или переложили часть своих дел на тех, кто получает больше.



Время проведения: 24 декабря 2024 года — 15 января 2025 года