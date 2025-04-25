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В Самаре проверили готовность сил и средств на случай прихода большой воды и подтопления территорий

25 апреля 2025 22:19
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Командно-штабная тренировка прошла в Красноглинском районе. 

23 апреля в Самаре проверили готовность сил и средств на случай прихода большой воды и подтопления жилых домов, приусадебных участков и других территорий. Во главе с руководителем управления гражданской защиты администрации города Евгением Вдовиным командно-штабная тренировка прошла в Красноглинском районе. 

По данным ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей», в середине текущей недели уровень воды в реке Волга у Самары был на несколько метров ниже критических значений – 28,31 метра по Балтийской системе высот. 

«На данный момент ситуация штатная, однако ответственные за безопасность населения службы должны быть в полной готовности. В случае сброса воды Жигулевской ГЭС и повышении уровня воды в Волге, Самаре и их притоках, подтоплению больше всего могут быть подвержены два района – Красноглинский и Куйбышевский, где есть низины и водоемы. Данные территории обследованы, есть четкий план действий по минимизации различных последствий повышения уровня воды, – сказал руководитель управления гражданской защиты администрации города Самара Евгений Вдовин. – В городе имеются все средства и ресурсы для прохождения паводка при любом сценарии его развития. Подготовительные и профилактические мероприятия координирует администрация города».

В рамках командно-штабной тренировки состоялись выездные заседания противопаводковой комиссии и комиссии по чрезвычайным ситуациям Самары. Затем участники тренировки проверили готовность пункта временного размещения населения на базе школы-интерната № 1. Как и во всех пунктах, в нем есть, в том числе, медицинский кабинет, комната матери и ребенка и место приема пищи.

На базе отдыха «Волжанка» свою готовность продемонстрировали комиссии сотрудники городского поисково-спасательного отряда. Они показали техническое оснащение, экипировку и в целом организацию аварийно-спасательных работ.

Отметим, что в командно-штабной тренировке приняли участие представители городских и районных органов управления, Единой дежурно-диспетчерской службы Самары и других экстренных оперативных служб, а также руководители оперативных противопаводковых групп внутригородских районов. 

Администрация Самары напоминает: при возникновении опасности и подъеме воды запрещается въезд на подтапливаемые территории, нахождение возле урезов рек. Необходимо отключить в домах воду, газ, электричество, занять ближайшее безопасное возвышенное место, позвонить в экстренные службы по единому номеру 112.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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