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В Самаре будет ограничено движение: пройдут соревнования по лыжероллерам

20 августа 2021 13:59
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Ограничения связаны с Чемпионатом и первенством Самарской области по лыжероллерам.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия – Чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам на территории городского округа Самара с 08:30 до 15:00 21 и 22 августа 2021 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до Проезда №2 (ближнее примыкание к ул. Демократической);

- по Проезду № 2 от ул. Второй Стадионной до ул. Арена 2018 (ближнее примыкание к ул. Арена 2018);

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны (с цветографической окраской), а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара.

Кроме того, с 08:30 до 15:00 21 и 22 августа 2021 года работа общественного транспорта, проходящего в зоне ограничения движения – автобусов маршрутов №№ 96, 205, 295 будет организована по скорректированным схемам.

Подробнее с временными схемами ограничения движения и трасс следования общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото из открытых источников

Теги: лыжероллеры ограничение движения соревнования

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