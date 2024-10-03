В регионе стартовала защита проектов грантового конкурса для креативных индустрий

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Впервые в Самарской области региональное минэкономразвития проводит конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие своих проектов. В четверг, 3 октября, в региональном центре «Мой бизнес» часть конкурсантов презентовала свои проекты экспертной комиссии.



Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с представителями творческого кластера губернии подчеркивал, что креативная экономика - это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше. Вместе с этим необходимо усиливать и поддержку этой категории предпринимателей.



«Конкурс грантов для представителей креативного сектора мы проводим впервые. И чтобы новый инструмент поддержки был эффективным и соответствовал задачам творческих проектов, мы провели ряд встреч и стратегических сессий с предпринимателями, на которых совместно решали, какие задачи они хотели бы решить, благодаря безвозмездной финансовой поддержке», – акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



На конкурсный отбор поступило 100 заявок – это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность в самых разных творческих областях – от традиционных видов искусства до создания инновационных высокотехнологичных продуктов. Первый день защиты посвятили заявителям, работающим по направлению «Мода». «Я 8 лет занимаюсь вышивальным производством: шьем на одежде, сами придумываем эскизы, – рассказывает индивидуальный предприниматель из Тольятти Александр Досаев. – Получить грант было бы очень здорово, это отличная возможность расширения. Полученные средства направим на покупку вышивальной машинки».



«Я занимаюсь пошивом одежды и аксессуаров. На грант выхожу с целью продвижения бренда, который будет нацелен на наш регион, который будет популяризировать наши места, туристические особенности. Если получу грант - закуплю промышленное оборудование, чтобы шить качественнее и быстрее, а также чтобы нарастить объемы», – рассказывает предпринимательница из Самары Анастасия Хитёва.



Экспертной комиссии предстоит оценить проекты по различным критериям, среди них: опыт работы в креативных индустриях, бизнес-план, актуальность, креативность. Лучший проект получит грант до 500 тысяч рублей. Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду, ремонт помещения, на приобретение сырья, оргтехники и мебели, оформление результатов интеллектуальной деятельности, и др.



Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 25% – средства предпринимателя, 75% – средства гранта. Мера поддержки реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».



Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области