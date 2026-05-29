В пяти районах губернии полицейские учили школьников сигналам светофора

В рамках региональной акции «Внимание – дети! Летние каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции и подразделений по делам несовершеннолетних проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В Красноярском, Елховском и Новокуйбышевске полицейские встретились со школьниками. Сотрудники полиции напомнили ребятам основные правила дорожного движения, порядок безопасного перехода проезжей части, требования безопасности при передвижении на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности и мототранспорте. Подросткам также разъяснили правила использования питбайков и напомнили, что такая техника предназначена для эксплуатации только на специально оборудованных площадках. Особое внимание было уделено использованию световозвращающих элементов, разбору «дорожных ловушек» и ответственности за управление транспортными средствами без водительского удостоверения. Школьники активно участвовали в беседах, отвечали на вопросы и разбирали различные дорожные ситуации.

В Исаклинском и Челно-Вершинском районах профилактические занятия прошли для воспитанников детских садов. В игровой форме дети повторили дорожные знаки, правила поведения вблизи и на проезжей части. Ребята продемонстрировали знания дорожной азбуки, с интересом общались с инспекторами и знакомились с патрульным автомобилем.

Отдельные встречи сотрудники полиции провели с родителями. Взрослым напомнили о необходимости контроля за досугом детей в период каникул, а также разъяснили риски, связанные с управлением несовершеннолетними мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности без соответствующих навыков и права управления. В ходе мероприятий участникам вручили тематические памятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

