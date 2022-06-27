В Отрадном временно запретили продажу алкогольных напитков

120

В городском округе Отрадный запретили продажу алкогольных напитков. Данное ограничение продлится всего один вечер. Постановление об этом опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно этому документу 30 июня с 16:00 до 23:00, в Отрадном не будет полностью осуществляться розничная продажа алкоголя. При этом, в заведениях общепита можно будет купить горячительные напитки.

Ограничение связано с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных организациях, пишет ГТРК Самара.