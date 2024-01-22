В исправительных учреждениях УФСИН СО прошли мероприятия, посвященные Дню Толкового словаря

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Так, в библиотеке ИК-15 была организована выставка. Кроме того, проведен конкурс стенгазет и викторина. Осужденные приняли участие в читательской конференции, которую провели в клубе учреждения. Участники узнали о происхождении словаря, и кто был первым его редактором.

Также состоялся конкурс чтецов. Осужденные читали не только стихи собственного сочинения, но и Пушкина, Есенина, Ахматовой и других поэтов. Прозвучали стихи о любви, детях, родителях, о свободе и счастье. Посредством кабельного телевидения транслировались тематические ролики.

В СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области с осужденными отряда хозяйственного обслуживания проведен комплекс мероприятий. Среди них – тематическая лекция об истории возникновения праздника, викторина.

Особое внимание было уделено биографии русского писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля, составившего словарь живого великорусского языка, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО