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Управление ЗАГС Самарской области подвело итоги работы за 2021 год

17 марта 2022 17:09
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В регионе в 2021 году зарегистрировано 19 591 акт о заключении брака.

В четверг, 17 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное совещание по подведению итогов деятельности управления ЗАГС Самарской области за 2021 год, вопросам совершенствования предоставления государственных услуг при переходе на реестровую модель и определении задач на 2022 год. В совещании принял участие начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, руководители территориальных органов ЗАГС региона.

Руководитель управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник отметила: «Для сферы деятельности органов записи актов гражданского состояния Самарской области важнейшими направлениями являются цифровизация и клиентоцентричность.

С 30 декабря 2021 года органы ЗАГС Российской Федерации перешли на предоставление всех государственных услуг по экстерриториальному принципу благодаря созданию федеральной системы «ЕГР ЗАГС». Результаты значительны, прежде всего, для людей – теперь можно обращаться в любой орган ЗАГС страны для получения услуги, свидетельства или справки без привязки к месту жительства. Мы имеем положительные отзывы от жителей и гостей региона».

Цифровизация направлена на удовлетворение потребностей граждан, упрощение процесса получения государственных услуг. К 2024 году в России появится информационная платформа, благодаря которой большинство государственных процедур будут доступны в электронной форме без обращения в ведомства и предоставления документов.
В 2023 году начнется переход на предоставление всех госуслуг органов ЗАГС по реестровой модели, то есть источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет только запись в реестре, а необходимость оформления бумажного документа исчезнет.

На сегодняшний день записи актов гражданского состояния, хранящиеся в органах ЗАГС на бумажных носителях с 1926 года, оцифрованы и собраны в Едином государственном реестре ЗАГС. При получении госуслуг гражданам уже не нужно предоставлять свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния. Сведения о себе и своих несовершеннолетних детях возможно получить в личном кабинете на портале Госуслуги – можно заполнить заявление на получение госуслуг без обращения к бумажным документам.

В настоящее время на федеральном уровне проходит этап тестирования суперсервиса «Рождение ребенка». По завершении тестирования он будет запущен для использования. Таким образом, можно будет подать заявление на государственную регистрацию рождения ребенка на портале Госуслуги, не обращаясь лично в орган ЗАГС, что поможет сэкономить время. Дальнейший процесс оформления иных документов на ребенка и социальных пособий будет проходить в проактивном режиме.

Наряду с этим у граждан есть возможность получить государственные услуги в органе ЗАГС в выбранные дату и время, воспользовавшись электронными сервисами портала Госуслуги: подать заявления о рождении, о заключении или расторжении брака, об установлении отцовства, усыновлении (удочерении), смерти, на получение повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Можно выбрать любой орган ЗАГС, даже если жених и невеста находятся в другом регионе страны, выбрать удобные время и дату бракосочетания (за 12 месяцев и не позднее, чем за месяц до желаемой даты). При оплате госпошлины безналичным способом через портал Госуслуги предоставляется скидка 30%.

В регионе в 2021 году зарегистрировано 19 591 акт о заключении брака. По сравнению с аналогичным показателем 2020 года прирост составляет 18,5 % (+ 3 051 акт о заключении брака). Показатели государственной регистрации рождения сохраняются на уровне 2020 года. В 2021 году в Самарской области зарегистрировано 27 819 актов о рождении (14 382 в отношении мальчиков и 13 437 – девочек). В самарских семьях родились 370 двоен (190 – в г.о. Самара, 70 – в г.о. Тольятти, 53 – в других городских округах, 57 – в муниципальных районах) и 3 тройни (2 – в г.о. Тольятти, 1 – в г.о. Самара).

Самыми популярными именами в Самарской области по итогам 2021 года стали: для мальчиков – Артём, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван; для девочек – София, Виктория, Анна, Ева, Алиса. Родители давали детям и редкие имена: мальчикам – Афанасий, Багратион, Леонардо, Митрофан, Радамир, Тарас, Феликс, Фома; девочкам – Амели, Ассоль, Земфира, Клавдия, Марфа, Сальма, Элиза, Ярина.

На совещании были также рассмотрены вопросы информационной безопасности, внедрения суперсервисов, применения принципов бережливого управления в деятельности органов ЗАГС с целью эффективной защиты прав, законных интересов граждан и повышения качества предоставления государственных услуг.
Лучшим сотрудникам территориальных органов ЗАГС Самарской области вручены награды Минюста России, почетные грамоты и благодарности управления ЗАГС Самарской области за эффективное содействие в решении поставленных задач.

 

Фото:   правительство СО

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