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Ульяновский автозавод решил подарить сочинке новый УАЗ, взамен  унесенного стихией в открытое море 

8 июля 2022 19:49
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Жительница курорта получит ключи через четыре дня.

Автомобильный завод решил подарить сочинке новый УАЗ, взамен утонувшего.

8 июля в официальном паблике Ульяновского автозавода появился пост, в котором сотрудники сообщили о дате вручения ключей.

Жительница курорта получит ключи через четыре дня.

Стихия унесла автомобиль местной жительницы в открытое море. Об этом автовладелица сообщила со слезами на глазах в снятом видео.

Произошедшим заинтересовался автомобильный завод и обещал помочь пострадавшей, пишет паблик bloknotsochi.ru.

Сотрудники сдержали свое слово и сообщают

"Друзья, у нас почти все готово для вручения автомобиля Виктории, чей УАЗик унесло селевыми потоками. Совсем скоро УАЗ Профи отправится к своей новой владелице. Уже 12 июля состоится передача ключей в селе Каткова щель Лазаревского района Сочи".

 

Фото: УАЗ

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