Ульяновский автозавод решил подарить сочинке новый УАЗ, взамен  унесенного стихией в открытое море 

Автомобильный завод решил подарить сочинке новый УАЗ, взамен утонувшего.
8 июля в официальном паблике Ульяновского автозавода появился пост, в котором сотрудники сообщили о дате вручения ключей.
Жительница курорта получит ключи через четыре дня.
Стихия унесла автомобиль местной жительницы в открытое море. Об этом автовладелица сообщила со слезами на глазах в снятом видео.
Произошедшим заинтересовался автомобильный завод и обещал помочь пострадавшей, пишет паблик bloknotsochi.ru.
Сотрудники сдержали свое слово и сообщают:
"Друзья, у нас почти все готово для вручения автомобиля Виктории, чей УАЗик унесло селевыми потоками. Совсем скоро УАЗ Профи отправится к своей новой владелице. Уже 12 июля состоится передача ключей в селе Каткова щель Лазаревского района Сочи".
Фото: УАЗ