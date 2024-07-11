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Туристические проекты Самарской области победили в национальной туристической премии «Маршрут построен»

11 июля 2024 14:20
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Третий сезон «Маршрут построен» за годы проведения конкурса стал рекордным.

9 июля 2024 года в Москве состоялась церемония награждения национальной туристической премии «Маршрут построен» от Медиагруппы «Комсомольская правда». На торжественное мероприятие в столицу приехали лучшие представители отрасли со всей страны. Выбирали их в течение нескольких месяцев сами российские туристы и экспертное жюри. И вот 9 июля 2024 года этот день настал – победители и призеры получили дипломы, награды и призы от организаторов и партнеров конкурса.

Третий сезон «Маршрут построен» за годы проведения конкурса стал рекордным. В этом году организаторы приняли решение об увеличении числа номинаций до 19, благодаря чему всего на конкурс прислали 792 заявки из 70 российских регионов.

Самарская область стала победителем в четырех номинациях:
- номинация «Семейный туризм», 1 место - Центр здоровья и отдыха «Волжские термы»;
- номинация «Событие года», 1 место - Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»;
- номинация «Гастротуризм», 3 место - Гастрономический фестиваль «Волжские сезоны»;
- номинация «Экотуризм», 3 место - Благоустройство экологического маршрута «Храм природы. Каменная Чаша».

«Маршрут построен» – премия Медиагруппы «Комсомольская правда» в области развития внутреннего туризма. Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию – от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.
 

Фото: Михаил Фролов, Комсомольская правда

Теги: Самара Туризм

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