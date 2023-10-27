Тольяттинцы могут обратиться к Уполномоченному по правам человека

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Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова проведет личный прием жителей города Тольятти. Прием пройдет 22 ноября 2023 года по предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется до 17 ноября 2023 года:

- в Администрации городского округа Тольятти по адресу: г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42, каб. 107, или по телефону 8 (8482) 54-39-76

- в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области по телефону 8 (846) 337-29-03 или по электронной почте Ombudsman.Samara@yandex.ru

Если вы считаете, что ваши права нарушены – обращайтесь. Все жалобы будут рассмотрены совместно с органами власти, в компетенции которых находится решение вопроса, чтобы оперативно принять необходимые меры.