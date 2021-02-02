Стартовал прием заявок на участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда

60

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области проводит XIII областной смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области.

Целью конкурса является привлечение общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах, активизации и совершенствования работы по улучшению условий и охраны труда, внедрению системы управления охраной труда и пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда.

Ознакомиться с Положением о проведении конкурса в 2021 году и загрузить форму заявки для участия в конкурсе можно на официальном сайте министерства по адресу.

Прием заявок и пакета документов осуществляется департаментом условий и охраны труда областного министерства труда, занятости и миграционной политики до 2 апреля 2021 года по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20, каб. 218 или по адресу электронной почты: BalmyshevaDV@samaratrud.ru, передает пресс-служба горадминистрации.