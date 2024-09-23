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Сотрудники СУ СКР СО приняли участие в финальном этапе Всероссийской спартакиады СК России

23 сентября 2024 22:34
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В мероприятии участвовали более 350 сотрудников следственных управлений СК России из 50 регионов нашей страны.

В Туле завершился финальный этап ежегодной Всероссийской спартакиады Следственного комитета Российской Федерации, организованной по решению Председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.


В мероприятии участвовали более 350 сотрудников следственных управлений СК России из 50 регионов нашей страны. В течение четырех дней участники спартакиады состязались в шести видах спорта – футболе, баскетболе, волейболе, легкой атлетике, настольном теннисе и плавании. В финальных играх приняли участие восемь сборных команд федеральных округов, а также команды центрального аппарата СК России и следственного управления по Тульской области. Участвовали команды ПФО, СКФО, СЗФО, ЮФО, ЦФО, СФО (Сибирь), ДФО (Дальний восток), Центральный Аппарат СК России, СУ по Тульской области.

В сборной команде ПФО в соревнованиях по баскетболу принимали участие: руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Самарской области Андрей Зинзинов и следователь по расследованию особо важных дел следственного отдела по городу Новокуйбышевску следственного управления СК России по Самарской области Вячеслав Савинов; в соревнованиях по футболу - следователь следственного отдела по Советскому району города Самары  следственного управления СК России по Самарской области Руслан Рафиков.

Сотрудники следственного управления достойно участвовали в соревнованиях, проявили целеустремленность и настойчивость. По итогам соревнований команды, в которых участвовали спортсмены, заняли призовые места.

Сборная ПФО заняла первые места в соревнованиях по баскетболу и футболу, а также первое место в общем зачете команд по всем видам спорта, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

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