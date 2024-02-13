Сотрудники СУ Самары вновь приняли участие в акции «Братья по крови»

221

Сотрудники СУ СКР СО сдали кровь в целях оказания помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции.



В рамках гуманитарной акции «Братья по крови», инициированной Председателем Следственного комитета Российской Федерации, офицеры ведомства со всей страны участвуют в добровольной сдаче донорской крови. Сотрудники следственного управления по Самарской области не остались в стороне и вновь приняли участие в мероприятии, целью которого является помощь военнослужащим, получившим ранения и проходящим лечение в медицинских учреждениях, сообщает пресс-служба СУ СКР Самара.

Фото: пресс-служба СУ СКР Самара